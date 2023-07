Bad Bellingen Verein ist offen für alle Bürger

Geplante Aktivitäten

In diesem Jahr sollen die Schlemmerwochen wieder stattfinden und auch die Märchenwelten sind wieder geplant. Der Verein hat aber auch neue Projekte angestoßen. So sollen Bänke im Ort als „Schwätzbänkle“ ausgeschildert werden, wo sich Menschen zu einem „Schwätzchen“ treffen können. Das Angebot richtet sich in erster Linie an einsame Senioren. Aber auch die Jugend soll sich mehr bewegen können. Der Verein ergreift die Initiative für einen Bolzplatz im Bereich des Baugebiets „Hinterm Hof“. Hier wurde bereits ein privates Grundstück am Wasenweg ausgeguckt. Der Eigentümer Thomas Basler würde der Gemeinde das Grundstück für einen Bolzplatz zur Verfügung stellen.

Grußwort

Das neue Selbstverständnis als „Bürgerverein“ geht in die richtige Richtung, fand Bürgermeister Carsten Vogelpohl. Was den Rückgang bei den Übernachtungsbetrieben angeht, hielt der Rathauschef entgegen, dass es Branchen gebe, die expandierten. Insbesondere nannte Vogelpohl den Campingplatz „Lug ins Land“ in Bamlach. Die Gemeinde und die Bade- und Kurverwaltung (BUK) müssten auch sparen, berichtet Vogelpohl. Die BUK werde sich auf den Thermenbetrieb fokussieren, das Marketing wird künftig bei der Gemeinde angesiedelt werden, sagt der Bürgermeister.

Wahlen

Einstimmig entlastet und wiedergewählt wurden der Vorsitzende Wolfgang Schwab, seine Stellvertreter Edgar Kaiser und Markus Büchin, sowie Schatzmeisterin Michaela Voss und Schriftführerin Ursula Gardenne. Bestätigt wurden auch die Kassenprüferinnen Brigitte Westermann und Ilona Drapiewski.

Auf einen Blick

Mitglieder:

46

Vorsitzender:

Wolfgang Schwab

Kontakt:

bad.bellingen.bewegt@googlemail.com