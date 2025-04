Bad Bellingen: Verfahren wegen Unschuld eingestellt

Finanzen: Schatzmeisterin Nonnie Schleicht berichtete von einem guten Plus in der Kasse, was unter anderem auch am erfolgreichen Räucherfest lag. Dass die Vereinskasse insgesamt gut gefüllt sei, liege auch an den geringen Ausgaben während der Corona-Pandemie. Das Geld werde aber unter anderem für den Fischbesatz im Rhein benötigt. Roland Walz, der mit Frank Müller die Kasse geprüft hatte, empfahl die Entlastung von Schatzmeisterin und Vorstand. Diese wurde einstimmig erteilt.