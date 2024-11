Bad Bellingen: Vergangene Zeiten werden lebendig

Die Exponate erzählen die Geschichte der Heilbäderkultur in fünf chronologisch angeordneten Räumen, die von der römischen Badekultur bis zu den modernen Therapie-Anwendungen im 20. Jahrhundert reichen. Die Besucher erwartet ein Rundgang durch die Jahrhunderte der Badekultur mit Highlights wie einem Modell der römischen Thermen in Badenweiler, mittelalterlichen Holzzubern und einer restaurierten Badebottich aus dem Jahr 1956, in den das erste Thermalwasser von Bad Bellingen floss.