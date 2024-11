Ein Auto hat zwischen Dienstag, 14 Uhr, und Mittwoch, 12 Uhr, einen Wegweiser bei Bad Bellingen umgefahren, teilte die Polizei mit. Der unbekannte Autofahrer befuhr die Kreisstraße 6347 in nördliche Richtung und kam kurz vor der Einmündung ins Kurgebiet aus nach rechts von der Fahrbahn ab. Im weiteren Verlauf kollidierte er mit einem größeren Verkehrsschild, welches aus dem Boden gerissen wurde. Der Sachschaden am Wegweiser wird auf rund 2500 Euro geschätzt. Der Polizeiposten Kandern, Tel. 07626/ 97 78 00, sucht Zeugen, welche Hinweise zu dem Verursacherfahrzeug geben können. Bei dem gesuchten Fahrzeug müsste es sich um ein Elektroauto der Marke VW handeln, heißt es in der Polizeimeldung weiter. Das Auto dürfte im Frontbereich stark beschädigt sein.