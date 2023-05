Ein unbekannter Täter versuchte in der Nacht zum Montag gewaltsam in ein Lebensmittelgeschäft an der Badstraße in Bad Bellingen einzudringen, teilte die Polizei mit. Seine Bemühungen scheiterten an der gut gesicherten Zugangstüre, die beim Einbruchsversuch jedoch beschädigt wurde. Hinweise werden an den Polizeiposten Kandern unter Tel. 07672/97 78 00 erbeten.