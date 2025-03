Ein Konzert mit Ceciel Strouken (Violoncello) und Elena de Gradde-Savieleva (Klavier) findet am Freitag, 28. März, ab 19.30 Uhr im Marienheim in Bamlach statt. In diesem Haus wohnen geflüchtete Menschen aus der Ukraine mit Behinderung mit ihren Familien, organisiert von der Samuel-Koch-Stiftung. Das Konzertprogramm ist mit „Freundschaft in der Musik“ überschrieben. Gespielt werden Werke von Chopin, Liszt und Verdi. Anschließend werden mit den Bewohnern und Gästen ukrainische Volkslieder gesungen. Interessierte Bürger sind eingeladen. Der Eintritt ist frei, um Spenden für die Bewohner des Marienheims wird gebeten.