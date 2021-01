Bad Bellingen Von der Pflege ins Management gewechselt

Bis zu seinem Wechsel in die Bad Bellinger Klinik ging Krumm einen ambitionierten, pflegerischen Weg, heißt es in einer Mitteilung. 15 Jahre lang hatte er in der Offenburger Mediclin-Klinik an der Lindenhöhe gearbeitet. Er war dort zuletzt Leiter des Pflege- und Erziehungsdienstes und Mitglied der Klinikleitung.

Um seinen 40. Geburtstag herum machte sich Krumm Gedanken über eine berufliche Veränderung und entschied sich für einen Wechsel in den kaufmännischen Bereich. Als stellvertretender Kaufmännischer Direktor in die Bad Bellinger Mediclin-Seidel-Klinik kam er in ein Haus mit großer Tradition.