Bad Bellingen: Vorfreude auf das Festwochenende

Der Tätigkeitsbericht, vorgetragen von Protokollführerin Jasmin Utz, zeigte die vielen Aktivitäten des MV auf. Beginnend mit dem Jahreskonzert unter dem Motto „Traumwelten“, dem Spiel in den Mai und dem Sommernachtskonzert reihten sich Auftritte bei Jubiläen, Kurkonzerten, bei Festen wie der Sichelhenki in Steinenstadt oder dem Dorfhock in Mambach in den Jahresverlauf ein. An Geburtstagen, einem Weinberg Pop up, Beerdigungen und dem Kindersommerfest im Kurpark wurde ebenfalls aufgespielt.