Bad Bellingen: Wandern, Rosen und Wein

In der Bädergemeinde freut man sich auf die Genuss-Tour am Mittwoch, 11. September, gemeinsam mit Hansy Vogt. Bei dieser Genuss-Tour entdecken die Teilnehmer den Hertinger Wald bei einer Wanderung und einer anschließenden Führung durch den Rosengarten von Landhaus Ettenbühl. Außerdem werden die Gäste mit Essen und Weinen aus dem Markgräflerland verwöhnt, heißt es in der Ankündigung. Wir haben mit Anke Buller, Leiterin Ortsmarketing und Tourismus im Bad Bellinger Rathaus, über die Veranstaltung und das Thema Genuss gesprochen.