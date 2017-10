Bad Bellingen Wanderung über den Belchen

Bad Bellingen. Der Schwarzwaldverein Bad Bellingen unternimmt am Sonntag, 15. Oktober eine Wanderung mit den Wanderfreunden aus Masevaux über den Belchen. Die Tour dauert circa dreieinhalb bis vier Stunden.

Vom Gasthaus „Haldenhof“ geht es zur Dekan Strohmeyer Kapelle und über den Hohkelch zum Belchen. Hier ist im Belchengasthaus die Einkehr zum Mittagessen vorgesehen.

Der Rückweg geht über die oberen Belchenhöfe, weiter geht es über dem Panoramaweg Richstatt, wieder in Richtung Kapelle und zurück zum Haldenhof. Dort gibt es vor der Rückfahrt noch eine kleine Kaffeepause.

Treffpunkt zur Abfahrt in Fahrgemeinschaften ist um 8.45 Uhr am Busparkplatz an der Badstraße in Bad Bellingen. Mit den elsässischen Wanderfreunden trifft man sich um 9 Uhr am Bahnhof in Müllheim und fährt gemeinsam zum Haldenhof.

Die Führung übernimmt Bernhard Steinmitz aus Neuenburg, Tel. 07631 / 724 92.