Bad Bellingen Weniger Gäste im Rebland

Wie mit den Übernachtungszahlen verhält es sich mit den Gästezahlen. Auch hier gab es einen starken Einbruch, der nach wie vor anhält. 2019 verzeichnete der Badeort 53 121 Ankünfte, im zurückliegenden Jahr lediglich noch 33 351. Zum Vergleich: Im Rekordjahr 2012 standen 250 740 Übernachtungen und 54 486 Gäste in der Gesamtbilanz aller damals erfassten 34 Betriebe.

In den vergangenen beiden Jahren blieben die Gäste im Durchschnitt jeweils 4,3 Tage im Kurort, gegenüber 8,5 Tagen im Jahr 2004. In den Folgejahren ging die Auslastungsquote stetig zurück – fünf Jahre lang fiel sie sogar unter vier Prozent.

Der Tourismus in der Gemeinde Schliengen hat im Gegensatz zu Bad Bellingen keine so große Bedeutung.

In den zurückliegenden Jahren ist sowohl die Zahl der Gäste als auch die der Übernachtungen zurückgegangen, in den vergangenen zwei Jahren verschärft durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie. Gab es in der Winzergemeinde 2019 noch 11 016 Übernachtungen, so waren es im vergangenen Jahr noch 10 622. Der Rekord an Übernachtungen datiert aus dem Jahr 2004 mit 18 661.

Seit 2017 gibt es in Schliengen fünf Betriebe, die mindestens zehn Betten anbieten. In den zurückliegenden drei Jahren boten die Einrichtungen 103 Schlafgelegenheiten an – 28 mehr als 2017. 2012 betrug die Auslastung der Betten 46,5 Prozent, 2019 noch 32,5 Prozent.