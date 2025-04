Bad Bellingen: Wenn sich der Osterfrosch zum Osterhasen gesellt

Dekoriert werden dazu die vier historischen Brunnen in der Bellinger Straße, der Hebelstraße und der Straße „Im Löhle“ traditionell mit Ostereier- und Blumengestecken, Hasenfiguren oder auch fleißigen kleinen Wichteln. Dazu kommt der Bereich mit der alten Trotte an der zentralen Innerortskreuzung von Mühlenstraße, Hebelstraße und Bellinger Straße, wo sich jetzt aus Holz gefertigte Hühner, Gänsen und Hasen in bunten Blumenwiesen treffen, in denen man verstreut auch große Ostereier sichtet.

Zum diesjährigen „Deko-Team“ gehörten Gudrun und Frieder Krenzlin, Renate und Walter Raupp, Ingrid und Michael Koch, Birgit und Michael Amann, Nicole Pannach, Sabine Brunner, Martina Gempp, Klaus Zoller, Sonja Franke, Ellen Sattler und Renate Höferlin. Die Dekorateure konnten sich bereits über Spenden aus der Bevölkerung als Anerkennung für die wunderschönen Osterschmuckideen freuen. Die Spendenbeiträge werden immer dazu verwendet, Materialien zu reparieren oder neu anzuschaffen, um zu Weihnachten und zu Ostern Dorfbrunnen und Straßenbereiche passend zu den Feiertagen zu schmücken.