Bad Bellingen: Windräder überm Katzenbergtunnel

Zwischen Blansingen, Welmlingen, Rheinweiler und Banmlach liegt das Vorranggebiet Wind 4 – Eichwald-Kreisberg. Foto: Regionalverband Hochrhein-Bodensee

Lidar-Messung

„Kein Windrad ohne Messungen“, sagt Projektleiter Heine auf die Frage nach der ausreichenden Windhöffigkeit. Obwohl gute Windkarten bestehen, werde das Unternehmen eine zwölfmonatige Messung durchführen. Zum Einsatz kommt ein so genannter Lidar-Sensor (Light Detection And Ranging). Dieser misst die Rücklaufzeit eines von Aerosolen in der Luft reflektierten rotierenden Laserstrahls und errechnet unter anderem die Höhe sowie mit dem Dopplereffekt die Windgeschwindigkeit.