Bad Bellingen Wohnangebote schaffen

Bad Bellingen (ov). Schwerpunkt des Dialogs waren die Themen Rehabilitation und Teilhabe. Der Austausch zwischen Mehmet Ali und Bürgermeister Vogelpohl knüpfte an ein Fachgespräch zum Thema Rehabilitation Anfang Februar in Bad Krozingen an. Aus seiner vorherigen Tätigkeit als Leiter für Verwaltung und Soziales der Christophorus-Gemeinschaft konnte Takis Mehmet Ali Ideen und Anregungen aus der Praxis zu unterschiedlichen Gestaltungsmöglichkeiten liefern. Ganz konkret wurden unter anderem die Möglichkeiten besprochen Wohnangebote für Menschen mit Behinderung und tagesstrukturierende Angebote in Bad Bellingen zu schaffen. Dabei könnten leerstehende oder vom Leerstand bedrohte Immobilien genutzt werden. Mehmet Ali betonte, dass dies neue Impulse für die Gemeinde bringen und weitere Angebote nach sich ziehen könnte. Darüber hinaus tauschten sich der Bundestagsabgeordnete und Bad Bellingens Bürgermeister auch zum Thema Investitionsstau bei Rehabilitationseinrichtungen auf. Mehmet Ali betonte, dass er im Ausschuss für Arbeit und Soziales das Thema aktiv ansprechen werde. Gleichzeitig merkte der Abgeodrnete an, dass Investitionen und Förderung in der Regel, wie in anderen Bereichen des Gesundheits- und Sozialwesens, zur möglichen Reduzierung der Betten- und Platzzahlen führen könnten