Im Bad Bellinger Ortsteil Bamlach sind ein Wohnmobil aufgebrochen sowie zwei Pedelecs vom Fahrradträger entwendet worden. Der Vorfall ereignete sich zwischen Freitag 20 Uhr und Samstag 10.45 Uhr, teilte die Polizei am Montagnachmittag mit. Unbekannte brachen unter massiver Gewalteinwirkung einen an einem Wohnmobil angebrachten Fahrradträger auf und entwendeten zwei auf dem Fahrradträger stehende Pedelecs. Auch wurde das Wohnmobil aufgebrochen und aus diesem diverse Gegenstände sowie Bargeld gestohlen. Der gesamte Diebstahlschaden soll mehr als 10 000 Euro betragen. Das Wohnmobil stand im genannten Zeitraum in Bamlach in der Straße „Kellermatten“.