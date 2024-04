Bad Bellingen: Zwei neue Chefärzte

Neben seiner Leitungsposition war Professor Glocker in der Seidel-Klinik für die Behandlung von Wirbelsäulenerkrankungen und neuromuskulären Erkrankungen zuständig. Auch wenn der 66-Jährige nun in den Ruhestand geht, wird er weiterhin einmal wöchentlich für ein paar Stunden in der Klinik arbeiten. „Ich blicke mit einem guten Gefühl auf meine Zeit hier in der Seidel-Klinik zurück und freue mich auf den neuen Lebensabschnitt“, sagte er.

Chefärztin Tomandl und Chefarzt Leipold-Weißenfels teilen nun den Fachbereich von Professor Glocker unter sich auf. Tomandl ist bereits seit Oktober Chefärztin für Rheumatologie in der Seidel-Klinik und wird diesen Fachbereich weiter auf- und ausbauen. „In Deutschland leiden rund neun Millionen Menschen an Rheuma“, sagt sie. „Die Krankheit ist meist durch Schmerzen im Bereich des Bewegungsapparates gekennzeichnet.“