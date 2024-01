Baden-Württemberg: Wohnhaus brennt - drei Tote und Menschen in Lebensgefahr

Markgröningen - Bei einem Feuer in einem Mehrfamilienhaus in Baden-Württemberg sind nach ersten Erkenntnissen drei Menschen ums Leben gekommen und zwei weitere lebensgefährlich verletzt worden. Zudem gebe es einen Leichtverletzten, sagte ein Polizeisprecher. Anfangs war die Polizei von drei lebensgefährlich verletzten Menschen ausgegangen. Das Feuer war am frühen Mittwochmorgen in einer Erdgeschosswohnung des Hauses in Markgröningen (Landkreis Ludwigsburg) ausgebrochen. Die Brandursache war zunächst unklar.