Wangen im Allgäu - Ein vierjähriges Mädchen ist in einem Supermarkt in Baden-Württemberg mit einem Messer attackiert und schwer verletzt worden. Der mutmaßliche Täter, ein 34-jähriger Mann, konnte am Mittwochnachmittag festgenommen werden, wie die Polizei mitteilte. Sein Motiv und der genaue Hergang der Tat in Wangen im Allgäu sind bislang unklar.