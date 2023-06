Baden-Württemberg Nach Auszeit: Palmer kehrt zurück ins Tübinger Rathaus

Öffentlich als Oberbürgermeister auftreten wird Palmer aber schon früher. "Einzelne Termine nimmt er bereits ab Freitag, 30. Juni, wieder wahr", sagte die Sprecherin. So wird Palmer etwa am Freitagabend bei der Eröffnung des Tübinger Sommerfestes auf dem Festplatz erwartet - und darf direkt zeigen, wie gut er sich in seiner Auszeit erholt hat: Nach Angaben der Veranstalter werde Palmer den Fassanstich "so routiniert und bravourös wie in den vergangenen Jahren" erledigen, heißt es in der Einladung für das Fest.

Eklat am Rande einer Migrationskonferenz

Der Tübinger Oberbürgermeister hatte sich am 1. Juni in eine vierwöchige Auszeit verabschiedet. Der Grund dafür war ein Eklat rund um Aussagen Palmers am Rande einer Migrationskonferenz Ende April in Frankfurt/Main. Dort hatte er eine Auseinandersetzung mit einer Protestgruppe über seine Verwendung des "N-Wortes". Die Protestierenden konfrontierten ihn mit "Nazis raus"-Rufen.