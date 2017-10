Badenweiler Beethovens Antrieb und Seele

Die Badenweiler Musiktage vom 8. bis 12. November sind der Genialität des außergewöhnlichen Komponisten Ludwig van Beethoven gewidmet. „Einzigartig in der Form der Präsentation werden alle Streichquartette in der Reihenfolge ihrer Entstehung in einem zusammenhängenden Zyklus an fünf Tagen gespielt“, kündigen die Veranstalter an.

Badenweiler. „So werden die Entwicklung der unvergleichlichen Schaffenskraft und die Einflüsse, die den meistgespielten Komponisten der Welt geprägt haben, dem Zuhörer besonders zugänglich und erlebbar“, heißt es in der Pressemitteilung der Badenweiler Thermen und Touristik.

16 Streichquartette Beethovens an fünf Tagen

Das Ensemble „Quatuor Danel“ gehört zu den erfolgreichsten zeitgenössischen Interpreten von moderner und klassischer Kammermusik. Mit seiner großen Erfahrung und seinem technisch versierten Spiel sei es der Herausforderung gewachsen, alle 16 Streichquartette Beethovens in ihrer enormen Schwierigkeit, der ausdrucksvollen Dramaturgie und in die Zukunft weisenden Perfektionismus aufzuführen. „Diese Abfolge spiegelt Beethovens persönliche Antriebskräfte, sein inneres Seelenleben und seine Gefühlslagen vom Liebesschmerz bis zur Enttäuschung über die zunehmende Krankheit wieder. So erklärt sich sein meisterhaftes Gesamtwerk mit den vielen überraschenden Wendungen.“

Preisgekröntes Ensemble tritt weltweit auf

Gegründet wurde das „Quatuor Danel“ 1991 in Brüssel. Heute stehen Marc Danel (erste Violine), Gilles Millet (zweite Violine), Vlad Bogdanas (Viola) und Yovan Markovitch (Violoncello) an der Spitze der internationalen Musikszene. Mit ihren kühnen, hoch konzentrierten sowie lebendigen Interpretationen erspielten sie sich zahlreiche renommierte Auszeichnungen.

Neben traditionellen Streichquartetten setzen die ambitionierten Künstler ihren Schwerpunkt auch auf zeitgenössische Melodien, wie die Werke von Wolfgang Rihm, Jörg Widmann oder Bruno Mantovani. Seit nunmehr zwei Jahrzehnten tritt das „Quatuor Danel“ vor großem Publikum weltweit auf.

Konzerte mit einführenden Vorträgen

Besonders wichtig ist dem Ensemble die Förderung junger Musiker. Das Quartett hält unter anderem seit 2005 eine Residenz an der Universität Manchester und arbeitet nicht nur eng mit Studenten, sondern auch mit den Wissenschaftlern Barry Cooper, David Fallows und David Fanning zusammen.

Alle Konzerte der Musiktage finden im Kurhaus Badenweiler statt und beginnen jeweils um 18 Uhr, außerdem am Samstag, 11. November, um 10.30 Uhr. Davor gibt es im Saal „Le Jardin“ des Kurhauses am 9., 10. und 12. November jeweils um 16.15 Uhr einführende Vorträge von Rainer Peters, der viele Jahre als Redakteur beim SWR gearbeitet hat. Der Eintritt für diese Vorträge ist frei.

Darüber hinaus sind die Besucher im Anschluss an die Konzerte zu einem Em­pfang bei einem Glas Wein im Beisein der Künstler eingeladen.

Die Musiktage werden von der Baden-Württemberg Stiftung gefördert.