Badenweiler/Müllheim . Laut Ankündigung handelt es sich um konzertante Aufführungen eines großen Querschnitts durch die Oper, wobei der Sprecher Klaus Müller-Williams immer wieder den Fortlauf der Handlung erklären wird. Es werden zwei Fassungen präsentiert: Die Kinderfassung am Sonntagnachmittag ab 15 Uhr ist deutlich verkürzt, Karten gibt es nur an der Konzertkasse. Die längere Version wird am Samstagabend ab 19 Uhr und Sonntagabend ab 17 Uhr gespielt. Die Karten dafür sind bereits im Vorverkauf erhältlich.

Die Kinderfassung von Hänsel und Gretel ist deutlich weniger dramatisch: Die Kinder werden nur einmal statt drei Mal in den Wald geschickt, verirren sich dort und finden zum Lebkuchenhaus der Hexe. Sie begegnen dem Taumännchen und dem Sandmännchen, die ihnen helfen. Die Hexe ist zwar eine böse Frau, doch sie verzaubert Kinder nur zu Lebkuchen, die am Ende wieder zu Kindern werden. Es steht in diesem Stück eher die Musik im Vordergrund, die mit Liedern und Tänzen auch von Kindern sehr gut verstanden werden kann.