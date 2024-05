Daher lag es auf der Hand, dass die Edelstahlplastik einen ansprechenden neuen Standort bekommt, heißt es weiter. Den neuen Platz hat die 2,65 Meter hohe und 2,96 Meter breite Edelstahlplastik nun vor einigen Tagen bekommen. Besucher des Kurparks in Badenweiler können das Kunstwerk nun vor dem Kurhaus bewundern.

Zur Einweihung des Werkes an neuer Stelle trafen sich der Vorstandsvorsitzende der Sparkasse Markgräflerland, Ulrich Feuerstein, und Harald Schwanz als Vertreter der Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg sowie die Kunstsachverständige, Heike Piehler. Auch die Tochter des Künstlers, Larissa van Look, reiste zu diesem Termin extra aus München an. Der Standort liegt auf einer leichten Anhöhe links des Hauptzugangs zum Kurhaus. Der kleinere, offene Wiesenbereich wird von einem charaktervollen Baumbestand eingefasst: einer hoch gewachsenen immergrünen Zeder und einem japanischen Katsurabaum. Das industriell gefertigte Material Edelstahl passe darüber hinaus hervorragend zum preisgekrönten Kurhaus aus Beton, das Ende der 1960er-Jahre entstand, heißt es in der Mitteilung der Sparkasse weiter.