Badenweiler Festivalatmosphäre in Badenweiler

Für die ersten drei Festivaltage von 15 bis 22 Uhr wurde eigens die Sperrstunde bis 24 Uhr verlängert. Den Auftakt am Donnerstag macht Rod Fritz, die „Samtstimme aus Tasmanien“, abends gastiert die Band Sameday, die großen Erfolg hatte bei „The Voice of Germany“.

Top Act am Freitagabend ist die Münchener Freiheit mit Hits wie „Ohne Dich schlaf ich heut Nacht nicht ein“. Am Samstagabend dann bringen Fools Garden ihren Welthit „Lemon Tree“ mit zum Mammutbaum. An diesen drei Tagen finden 600 Festivalbesucher auf dem Gelände Platz.

Am Sonntag ist Platz für 400 Besucher. Badenweilers Alphornbläser eröffnen um 10 Uhr den großen Sonntagsbrunch im Freien, es folgen Dixieland und brasilianische Rhythmen, um 14 Uhr klingt das Festival aus.

Gegen Aufpreis gibt es einen VIP-Pass. Dieser ermöglicht freien Zugang zur Sky-Lounge auf der Dachterrasse mit exklusivem Blick auf die Bühne, Finger-Food, Crémant und weiteren Leckereien. Zugleich ist dies der Backstage-Bereich für die Künstler.

Bei ungünstiger Witterung gibt es einen Plan B, mit Zelten im Hotelpark und Speisen und Getränken im Hotel. Eintrittskarten gibt es wahlweise als Tagesticket oder Vierer-Kombiticket, mit dem Festival-Bändchen kann das Gelände jederzeit verlassen und wieder betreten werden. Nicht mehr zu haben ist das Hotel-Festivalpaket. „Diese Plätze sind schon alle ausverkauft“, freut sich Finck. Auslöser des Festivals ist die seit Juni 2019 im Hotel laufende Konzertreihe „Donnerstag Live“.

Seitdem gingen hier bereits 100 Konzerte aus den Genres Pop, Blues, Soul, Folk, Latin und Singer Song Writer über die Bühne. Dann, so Finck, sei die Idee aufgekommen, einmal alle Künstler zusammen zu bringen: Das war die Geburtsstunde von „Rock unterm Mammutbaum“.

...finden von Donnerstag, 16. bis Samstag, 18. Juni von 15 bis 22 Uhr statt. Einlass ist jeweils ab 14 Uhr. Am Sonntag, 19. Juni, finden die Auftritte zwischen 10 und 14 Uhr statt. Einlass ist 30 Minuten früher. Weitere Informationen sowie Tickets im Vorverkauf gibt es im Internet unter www.rock-unterm-mammutbaum.de. Ticktes sind zudem im Hotel Fini Resort (Tel. 07632 / 82470) oder in der Tourist-Info in Badenweiler (Tel. 07632 / 218960) erhältlich.

Anreise und Parken:

Die Konzertbesucher können gratis auf den Parkplätzen Badenweiler Süd und West und kostenpflichtig im Parkhaus Schlosspark parken. Die Parkmöglichkeiten sind zwischen 300 und 600 Meter vom Festivalgelände entfernt.

Alternativ kann mit der Regionalbahn zum Bahnhof Müllheim, und von dort mit der Buslinie 111 nach Badenweiler zur Haltestelle „Evangelische Kirche“ angereist werden.