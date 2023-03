Badenweiler Flammen schlagen meterhoch aus dem Dachstuhl

Gegen 20.40 Uhr wurden die Feuerwehren aus Badenweiler und den Ortsteilen sowie die Müllheimer Nachbarwehr zu einem Brand in einem Mehrfamilienhauskomplex an der Schwärzestraße in Oberweiler alarmiert. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte schlugen die Flammen aus dem Fenster. Kurz darauf schlugen sie bereits meterhoch aus dem Dachstuhl. „Wir konnten gerade noch Schlimmeres verhindern. Es zeigte sich wie gut die Zusammenarbeit der ersten eintreffenden Einheiten funktioniert hat“, bedankt sich Badenweilers Gesamtkommandant und Einsatzleiter Andreas Paul bei seinen Kameraden und den Einsatzkräften der Müllheimer Wehr. Weil der Dachstuhl den dreiteiligen Gebäudekomplex in einem Stück überspannte, breitete sich das Feuer rasant schnell aus. Sofort war die Evakuierung es gesamten Gebäudekomplexes eingeleitet worden.