Badenweiler. Klavierromantik vom Feinsten eröffnete am Donnerstag die Herbst-Musiktage in Badenweiler. Zu Gast war mit Bertrand Chamayou ein Pianist der jüngeren Generation, der gerade mit einer Einspielung der Klavierkonzerte 2 und 5 von Camille Saint Saëns Aufsehen erregt hat. Er schlug den perfekten Bogen zu den Vorgängerprogrammen der Badenweiler Musiktage, aus denen immer noch die Frankophilie des Gründer-Intendanten Klaus Lauer mitschwingt.

Wenn Liszt in seinen „Années de pelerinage“ ein Kapitel den berühmten Wasserspielen im Park der Villa d‘ Este in Tivoli widmet und dieses Klanggemälde mit allen pianistischen Raffinessen ausstattet, ist Chamayou geradezu prädestiniert, die Leuchtkraft, die filigrane Transparenz und Eleganz dieser Komposition zum Strahlen zu bringen. Wie er da so ruhig am Klavier sitzt und die flirrenden Klangteppiche, Arabesken und Arpeggien wie von selbst in die Tasten zu fließen scheinen, denkt man eher an ein Medium als an einen Starpianisten. Selbst beim dichtesten Oktavendonner, beim furiosesten Gewühl der vollgriffigen Akkorde zeichnet Chamayou die Faktur des Stücks in klaren Strichen nach, forscht bei Motivwiederholungen beharrlich nach der Essenz und setzt die feinen Nuancen mit weicher Eleganz in Szene. Unbedingte Klarheit, aber ohne Schärfe, dafür eine reiche Abstufung der Klangebenen kennzeichnen das Spiel dieses Magiers an den Tasten.