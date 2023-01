Badenweiler Kleine Türchen bringen großes Glück

Müllheim. Die jüngste Adventskalenderaktion des Lions-Clubs Müllheim-Neuenburg war ein voller Erfolg. Schon am zweiten Verkaufswochenende waren alle Kalender vergriffen, heißt es in einer Mitteilung des Vereins. Jetzt wurde der Hauptpreis des Lions-Adventskalenders im Wert von 1500 Euro an die Gewinnerin übergeben.