Ein Verkehrsunfall hat sich am Sonntag, 11. August, gegen 15.20 Uhr auf der Landesstraße 132 zwischen Badenweiler und Sehringen ereignet. Laut Polizeibericht war ein Bus war mit einem Motorrad zusammengestoßen. Der Busfahrer fuhr von Badenweiler kommend in Richtung Sehringen. Nach derzeitigen Kenntnissen übersah er in einer Kurve einen ihm entgegenkommenden Motorradfahrer. Das rot-weiße Motorrad stieß mit der linken Fahrzeugseite des Busses zusammen und kam in Folge zu Fall. Der Busfahrer hielt an einer nahe gelegenen Bushaltestelle an. Zwischen den beiden Unfallbeteiligten kam es an der Bushaltestelle zu einer körperlichen Auseinandersetzung bei der der Busfahrer verletzt wurde. Der Motorradfahrer verließ hierauf die Örtlichkeit Bei dem Motorradfahrer soll es sich um einen etwa 50 Jahre alten Mann gehandelt haben. Er soll eher muskulös und zwischen 1,60 und 165 Meter groß gewesen sein. Außerdem sprach er Deutsch mit Akzent. Er trug einen schwarzen Helm, einen schwarzen Jogginganzug aus dem ein pinkfarbener Schlüsselbund aus der Hosentasche hing. Zeugen des Unfalls sowie Personen, welche Angaben zum flüchtigen Motorradfahrer machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Müllheim unter Tel. 07631/178 80 zu melden.