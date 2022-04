Badenweiler Künftig mit Festspiel-Charakter

„Was uns in Badenweiler fehlt, ist ein professionelles Veranstaltungsmanagement“, so Wissler. Künftig sei im Kurhaus für breite Bevölkerungsschichten etwas geboten. Die eineinhalb Jahre Vorlaufzeit sind den Arbeiten an Ton- und Lichttechnik geschuldet, diese sollen zwischen den Veranstaltungen laufen. Zudem möchte das Gloria Theater für das Premieremusical in Badenweiler namhafte Künstler engagieren. Auch dafür brauche es Vorlaufzeit, stellen die Geschäftsführer der Gloria Theatergesellschaft mbH Jochen Frank Schmidt und Alexander Dieterle fest. Der Intendant und künstlerische Leiter Schmidt schrieb bislang sechs Musicals, das neueste ist „Tommy Tailors Traumfabrik“. Dieterle ist der kaufmännische Direktor und Produzent der Musicals im Gloria-Theater Bad Säckingen. Als sie zum ersten Mal in den „wahnsinnig schönen“ Tourismusort Badenweiler kamen, so Schmidt, hätten sie festgestellt: „Das Einzige, was noch fehlt, ist ein Haus mit Festspiel-Charakter“. Vom Potenzial des großen Kursaals seien sie beide sofort begeistert gewesen.

Was das Programm im Festspielhaus Badenweiler betrifft, werden die in Bad Säckingen laufenden Musicals nicht gleichzeitig in Badenweiler aufgeführt – schließlich hat man noch weitere Musicals im Programm. Gebuchte Künstler werden sowohl in Bad Säckingen als auch in Badenweiler auftreten. Die Säle in Bad Säckingen und Badenweiler sind etwa gleich groß: In Badenweilers René-Schickele-Saal mit 630 Sitzplätzen passen 30 Besucher mehr hinein.

„Wenn wir spielen, sind die Hotelzimmer in Bad Säckingen voll“, stellte Schmidt fest – wobei Bad Säckingen über 280 Betten verfüge und Badenweiler über rund 2000 Betten. In Badenweiler setzen Schmidt und Dieterle auch auf das Umland mit Lörrach, Müllheim, Neuenburg und Freiburg. Die Gloria Theatergesellschaft mbH, so Schmidt, habe für Badenweiler bereits Zusagen für Sponsoren und Partner. „Das Kurhaus steht weiterhin für Vereine, Bevölkerung und die Kurgäste zur Verfügung“, stellt Thom fest – und in den kommenden eineinhalb Jahren werde die BTG Veranstaltungen im großen Kursaal anbieten. Weitere Infos www.festspielhausbadenweiler.de