Mit einer festlichen Gala im gut besuchten Kurhaus in Badenweiler wurden am Donnerstagabend die besten Gutedel prämiert (wir berichteten). Bei der 25. Auflage des Gutedel-Cups wurden erstmals neue Trophäen verliehen. Statt der „schweren“ vom Auggener Bildhauer Johannes Abel geschaffenen Pokale aus Stein gab es neue aus Plexiglas. Überreicht wurden die Preise von der Badischen Weinkönigin Katrin Lang aus Ebringen (Mitte). Die Preise nahmen entgegen (v.l.): Stefan Schweigler vom Weingut Schweigler aus Binzen mit einem „2021 Gutedel Léger“ in der Kategorie „Kabinett“, Jürgen Müller von der Genossenschaft Haltinger Winzer für eine „2018 Gutedel Trockenbeerenauslese“ in der Kategorie „Edelsüß“, Martin Meszaros vom Weingut „Les Celliers due Chablais“ im schweizerischen Aigle für einen „2021 Aigle Chablais“ in der Kategorie „International“ sowie Felix Vogelbacher von der Winzergenossenschaft Wolfenweiler für einen „2021 Wolfenweiler Batzenbarg“ in der Kategorie „Qualitätswein trocken“. Foto: Alexander Anlicker