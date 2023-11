Badenweiler: Nußknacker und Trompete

Tannenholz wuchs in den USA auf, wo eine „Marching Band“ ihn als Kind so sehr begeistert hat, dass er mit acht Jahren eine Trompete in die Hand nahm und in das Jugendorchester seiner Grundschule einstieg. Aufgrund seiner herausragenden Begabung nahm ihn Charles Schlueter, der langjährige Solotrompeter des Boston Symphony Orchestra, im Alter von 17 Jahren als Bachelorstudent in seine Trompetenklasse am New England Conservatory in Boston auf. Eine Begegnung mit einem gastierenden Barockorchester an dieser Musikhochschule entfachte seine Faszination für „alte Musik“ und historische Instrumente, die ihn zur Barocktrompeten-Koryphäe Professor Edward Tarr nach Basel führte. Abgerundet hat Markus Tannenholz seine Studienzeit an der Musikhochschule Köln.