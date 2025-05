Badenweiler: Regional genießen und entdecken

Die Badenweiler Tourismus Gesellschaft lädt zum Naturpark-Markt ein. Dieser findet am Sonntag, 4. Mai, von 11 bis 17 Uhr auf dem Schlossplatz statt, schreibt sie in einer Mitteilung. Dort erwartet die Besucher ein vielfältiges Angebot an regionalen und nachhaltig erzeugten Produkten: von regionalem Obst, frischen Backwaren, Speck und Säften bis hin zu Töpferwaren, Jungpflanzen und Holzspielwaren. Zahlreiche Erzeuger aus der Region präsentieren ihre Produkte und stehen für persönliche Gespräche und Fragen zur Verfügung.