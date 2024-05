Zu seinem einzigen Konzert in diesem Jahr in der Konzertmuschel im Kurpark von Badenweiler trat der Männerchor Eggenertal an. Zeitweilig unterstützt von den „Sangesfreunden Weilertal“ unter der musikalischen Leitung von Dirk Beckert. So ging es im ersten Programmteil auch um Themen wie Liebe, Hoffnung und ebenso passend um Weinseligkeit im heimischen Rebland sowie um Heimatgefühle schlechthin. Mit ihren kräftigen Stimmen klinkten sich dann im zweiten Programmblock die Sangesfreunde aus dem Weilertal mit ein. Auch richtige „Ohrwürmer“ verfehlten ihre unterhaltsame Wirkung nicht, sodass mit Applaus keineswegs gegeizt wurde.