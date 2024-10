Ein Unbekannter soll eine Frau am Mittwoch in Badenweiler-Schweighof auf deren Privatgrundstück angegangen und verletzt haben. Wie die Geschädigte der Polizei mitteilte, habe der Mann gegen 19 Uhr das frei zugängliche Privatgrundstück betreten. Die Geschädigte habe ihn gebeten, das Grundstück zu verlassen. Daraufhin sei es zu einem Streit und einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen, in deren Folge die Frau nach derzeitigem Kenntnisstand leicht verletzt wurde. Anschließend habe der Mann das Grundstück in Richtung Altensteinweg verlassen, teilt die Polizei mit. Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben: etwa 55 bis 65 Jahre alt, 1,75 bis 1,80 Meter groß mit normaler Statur. Der Mann sprach Deutsch, hatte kurze graue Haare mit kurzem grau meliertem Bart und trug laut Zeugin verwahrloste Kleidung: eine dunkle Dreiviertel-Hose mit ausgefransten Enden, ein dunkles Oberteil und einen verblichenen lilafarbenen Rucksack mit kleiner Tasche an den Schulterriemen. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Müllheim unter Tel. 07631/17880 rund um die Uhr entgegen.