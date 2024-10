Zwei versuchte Raubdelikte haben sich am 23. September in Freiburg und Badenweiler ereignet. Tatort war in beiden Fällen jeweils ein Juweliergeschäft. Nach umfangreichen Ermittlungsmaßnahmen durch die Kriminalpolizei Freiburg ist am Montag ein 25-Jähriger Tatverdächtiger von Spezialkräften des Polizeipräsidiums Einsatz in Freiburg-Herdern festgenommen worden, heißt es in einer Mitteilung der Polizei.