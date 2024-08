Badenweiler: Versuchter Einbruch

Zu einem versuchten Einbruch ist es laut Mitteilung der Polizei in Badenweiler gekommen. Bereits am Montag gegen 8.45 Uhr versuchten zwei bislang unbekannte Männer in der Klemmbachstraße in Badenweiler eine Hauseingangstür aufzuhebeln. Während sie von einem aufmerksamen Passanten beobachtet und angesprochen wurden. Einer der Männer antworte mit einer unglaubwürdigen Erklärung, während der andere Mann weiterhin an der Tür hebelte. Erst nachdem der Passant mit einem Anruf bei der Polizei drohte, flüchteten die Männer mit einem Fahrzeug in unbekannte Richtung. Hierbei soll es sich um einen blauen Volvo S40 mit Stufenheck gehandelt haben. Am Fahrzeug waren französische Zulassungskennzeichen angebracht. Es war in einem Hof gegenüber dem Anwesen Klemmbachstraße 25 geparkt.