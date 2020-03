Badenweiler Woodstock und die 1970er

Woodstock ist eigentlich ein beschauliches Städtchen in den USA und wurde durch ein einzigartiges Musikfestival berühmt. Im August 1969 war ein Festival mit etwa 20 000 Besuchern geplant, am Ende kamen fast 400 000 und sprengten alle Grenzen. Unter dem Motto „3 Days of Peace and Music“ trafen sich nahezu alle Größen der Rock- und Popszene: Santana, Joe Cocker, Jimi Hendrix, The Who, Janis Joplin und viele mehr. Nach diesem Festival war die Musikwelt eine andere.