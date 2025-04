Badische Revolution: Die Irrwege der Freischärler im Wiesental erfahren

Durch den Schwarzwald

Als der Hecker-Aufstand im April 1848 bereits niedergeschlagen war, setze die Legion von französischer Seite aus mit Booten über den Rhein und landete in Kleinkems an. Die republikanische Schar wollte sich in die Schweiz absetzen und irrte in den frühen Morgenstunden des 26. April 1848 durch den Schwarzwald, um den württembergischen Soldaten auszuweichen, die nur Stunden zuvor durch Zell gezogen waren und von denen weitere in Schönau standen. Vom Wiedener Eck stieg die Legion nach Oberneuhof ab, um über Kleine Bittenhäuser den Nordhang/Schneehang des Eichbühls zu umgehen. Von der Aussichtsscharte bei Breitnau aus erfolgte dann der Aufstieg in Richtung Heidstein, um an dessen Westhang die Krinne und damit den Belchen zu erreichen. Dann kam der schwierigste Teil, nicht nur wegen der An- und Abstiege, sondern weil sein Verlauf nicht sehr klar ist und viele heutige Wege 1848 noch nicht existierten, erläutert Bühler.