Badminton: Starker Auftritt mit Bronze belohnt

Ein sehr anstrengendes, aber extrem erfolgreiches Wochenende ging für Mark Obermeier im weit entfernten Thüringen über die Bühne. Mit Ilmenau als erneutem Gastgeber stand für Obermeier Wiedergutmachung an, da die damalige U17-DM vor drei Jahren durch das frühzeitige Achtelfinal-Aus doch Spuren hinterlassen hatte. Ein starkes Teilnehmerfeld in allen Disziplinen war nicht nur zu erwarten, sondern es zeigte sich vor Ort tatsächlich auch so.

Mark Obermeier startete in allen drei Disziplinen, wobei im Mixed mit Lina Berger (BC Offenburg) bereits in Runde eins Schluss war. Hier mussten sich die beiden äußerst knapp dem an Nummer drei gesetzten Doppel Milan Zeisig und Laira Röhl (SV Berliner Brauereien) mit 21:17; 17:21 und 20:22 geschlagen geben. Im Doppel mit Maximilian Steimer (TSV Diedorf) ging es bis ins Achtelfinale, wo gegen das starke Duo Felix Knödel (ESV Flügelrad Nürnberg) und Yuri Cho (SV Berliner Brauereien) mit 13:21 und 12:21 das Aus besiegelt wurde.