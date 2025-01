Im Bächlinweg stehen vier zweigeschossige Gebäude in Holzmodulbauweise, die von der Stadtverwaltung aktuell angemietet werden. Sie bieten in der Anschlussunterbringung Platz für 56 Personen. „Die Gebäude wurden 2019 zu den damals geltenden Neubaustandards errichtet“, so die Sitzungsvorlage.