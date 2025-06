Bäckerei Adolph in Schopfheim: Große Familientradition rund um Brot und Kuchen

Mit den beiden Inhabern beschäftigt die Bäckerei und Konditorei insgesamt zehn Mitarbeiter – zwei Bäcker und zwei Konditoren stehen in der Backstube, sechs Angestellte kümmern sich im Laden um die Kunden.

In der Innenstadt angesiedelt Foto: Werner Müller

Bei aller Freude über das stolze Jubiläum machen sich die Adolphs keine Illusionen, wie schwer die Zeiten fürs traditionelle Bäckerhandwerk im Laufe der vergangenen zwei Jahrhunderte geworden sind. „Es wird für kleine Betriebe wie unseren immer schwieriger, Bäckernachwuchs zu finden“, weiß Oliver Adolph aus leidvoller Erfahrung zu berichten. Zu arbeiten, während andere schlafen, sei hält längst nicht mehr jedermanns Sache. Aber auch die Vielzahl an Vorschriften und bürokratischen Reglementierungen sowie die steigenden Ausgaben für Strom, Material und Löhne machen den Bäckereien zu schaffen. „Die Kosten fressen uns auf“, so der 54-Jährige. Nicht umsonst gebe es in der Markgrafenstadt mittlerweile nur noch zwei Bäckereien, die das alte Handwerk weiter pflegen.

Ob der Adolph’sche Familienbetrieb nach dem 275-jährigen auch noch das 300-jährige Bestehen feiern kann, steht für die jetzigen Inhaber so ziemlich in den Sternen. Denn Oliver und Martina Adolph wollen zwar so lange, wie es irgend möglich ist, weitermachen. Doch ihnen ist klar: „300 wird’s mit uns nicht geben“. Und auch aus der jüngeren Generation der eigenen Familie ist einer oder eine, die die Fahne weitertragen wollen, bislang nicht in Sicht.