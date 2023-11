Bäckerhandwerk: Angelique Hopfner ist Landes- und Kammersiegerin

Für die Bäckereifachverkäuferin war das ganze Jahr ungemein erfolgreich, heißt es in einer Pressemitteilung der Lörracher Gewerbeschule. Denn kaum hatte Hopfner im Juli ihre Ausbildung zur Fachverkäuferin im Lebensmittelhandwerk mit Schwerpunkt Bäckerei als Innungsbeste der Bäckerinnung Lörrach abgeschlossen, entschied sich die strebsame Frau auf Anraten ihrer Lehrer an der Gewerbeschule Lörrach für die Teilnahme an zwei Wettbewerben, um sich mit anderen ihres Handwerks zu messen.