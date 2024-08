Es sei noch völlig unklar, was mit dem Fachkräftemangel auf die Bahn zukomme. "Dieser wird die Schienenbranche voll treffen." Was nicht passieren dürfe, sei, dass irgendwo am Kunden gespart werde oder an der Sicherheit.

Die Deutsche Bahn ist finanziell in Schieflage geraten und muss sparen. Konzern-Finanzvorstand Levin Holle hatte Ende Juli deshalb angekündigt, dass in den kommenden Jahren insbesondere in der Verwaltung Tausende Stellen wegfallen sollen. Die Bahn wolle in den nächsten fünf Jahren den Personalbedarf um etwa 30.000 Vollzeitstellen reduzieren, sagte er. "Wir müssen in Zukunft mehr Bahn mit weniger Menschen schaffen", hieß es von Konzernchef Richard Lutz.