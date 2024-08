Bahn sperrt Trasse: Reisezeit wird deutlich länger

Bereits am 9. August 21 Uhr beginnt eine Totalsperrung der Rheintalbahn zwischen Baden-Baden und Rastatt. Die damit verbundene Ersatzlösung betrifft alle Fernreisenden aus dem Dreiländereck, die in mittlere und nördliche Gegenden Deutschlands reisen wollen.

Tunnel wird angebunden

So verlängern sich zum Beispiel unter anderem auch An- und Abreise zum Flughafen Frankfurt. Grund für die Behinderung des durchgehenden Verkehrs ist die Südanbindung des neuen Tunnels Rastatt. Die am Südportal an die Oberfläche kommenden Gleise werden an die bereits seit 2004 genutzte Neubaustrecke angebunden. Das ist nur mit Vollsperrung möglich.

Gleichzeitig werden noch andere Baumaßnahmen in diesem Abschnitt eingeordnet, die nur ohne Verkehr möglich sind. Alle aus Basel kommenden ICE enden in Baden-Baden, bis nach Rastatt verkehren Busse, einige auch bis Karlsruhe. In der Gegenrichtung ist Rastatt dann der Endbahnhof. Durch den Schienenersatzverkehr verlängert sich die Gesamtfahrzeit. So dauert eine Reise von Basel nach Frankfurt etwa 90 Minuten länger als sonst, nach und von Berlin dauert die Reise mehr als acht Stunden