Bahnausbau bei Schliengen/Auggen: Schlussspurt für den Bahnabschnitt

Fahrplanwechsel ist Start des Normalbetriebs

Die offizielle Inbetriebnahme der Strecke ist für November anvisiert, womöglich mit einem kleinen Fest. Mit dem Fahrplanwechsel 2025/26 ab 15. Dezember, fahren dann ganz regulär Züge auf der neuen Strecke.

Um am Haltepunkt Auggen die Öffnung der Rampe zur Westseite, also zur Ortsseite hin, zu ermöglichen, sei noch ein Planänderungsverfahren in der Vorbereitung, informierte Klenert weiter. Der Baubeginn sei abhängig von der Genehmigung: Er rechne mit einem Start Mitte Juli 2025 und mit einer Bauzeit von rund drei Monaten. Alle Arbeiten, die in den Verantwortungsbereich der Deutschen Bahn fallen, sollen für den Bereich Auggen bis zum Herbst 2025 abgeschlossen sein.

Windschutz an Gleis 3 am Bahnhof in Müllheim

Klenert ging auch auf die Arbeiten am Bahnhof Müllheim ein. An Gleis 3 wird dort ein Windschutz errichtet, dieser ist nötig, um die Fahrgäste auf den Bahnsteig vor dem Sog der vorbeifahrenden ICEs zu schützen. Bis Ende der Sommerferien sollen dann Treppe und Rampe an der Westseite des Bahnhofs fertiggestellt sein. Der Parkplatz West soll im Oktober fertig sein.

Überdachung fürs Gebäude verzögert sich

Bis auf den Überdachungsbereich für das Empfangsgebäude seien dann dort alle größeren Bauarbeiten abgeschlossen. Klenert bedauerte, dass die Arbeiten für den überdachten Bahnhofsbereich auf der Ostseite des Müllheimer Bahnhofs erneut ausgeschrieben werden müssen, da eine erste Ausschreibung ohne Ergebnis blieb. Deshalb werde sich der eigentlich für 2025 angedachte Baubeginn für diesen Bereich „ziemlich sicher auf das nächste Jahr verschieben“.