Bahnhof Basel SBB: Neue Passerelle nimmt Formen an

Sicher und pünktlich

Ziel ist es, dass die Reisenden bis dann trotz zusätzlicher und gleichzeitiger Zughalte weiterhin sicher und pünktlich auf den gewünschten Bahnsteig oder zum gewünschten Ausgang gelangen, heißt es seitens der SBB. Generell sollen die Ströme der Reisenden künftig in Richtung Margarethenbrücke verlagert werden. Die rund 60 Millionen Franken teure Passerelle liegt im Bereich zwischen der bestehenden Querung und der Margarethenbrücke und nimmt allmählich Gestalt an – die 147 Meter lange und zehn Meter breite Verbindung wächst Stück für Stück von einer Montageplattform an der Meret Oppenheim-Straße aus über die Gleise. Die vorgefertigten Teile werden in Richtung Norden geschoben. Die erste Etappe dieser Einschübe fand bereits in der Nacht auf den 9. Juni statt. In der Nacht auf kommenden Sonntag wird die provisorische Passerelle bis zum Bahnsteig 14/15 geschoben. Dazu muss auch nachts gearbeitet werden, wie die SBB informieren. Die provisorische Passerelle wird via Treppen und Lifte zugänglich sein. Auf der Gundeldingerseite erfolgt der Zugang von der Meret Oppenheim-Straße; wer von der Centralbahnstraße her kommt, gelangt durch den Westflügel via Elsässerbahnhof zum Aufgang. Laut SBB muss die neue Querung, die Teil des Ausbauschritts 2025 des Bunds ist, bis Ende 2025 fertig sein, denn ohne die zusätzliche Passerelle könne das Mehr an Pendlern nicht aufgefangen werden.

Für diesen Ausbauschritt war ein direkter Zugang von der Centralbahnstraße wegen des Zolls auf der französischen Seite und des Elsässertors nicht möglich. Indes: Eine Erschließung ist zeitnah nach der Eröffnung der provisorischen Querung geplant. Hierfür seien vielleicht Gebäudeanpassungen am Elsässertor nötig, wie es bei einer Informationsveranstaltung der SBB im März 2023 hieß.