Die Deutsche Bahn (DB) baut die Rheintalbahn zwischen Karlsruhe und Basel aus. Durch erhöhte Kapazitäten und kürzere Fahrzeiten bringt die DB mehr Verkehr auf die Schiene und trägt so zum Klimaschutz bei, heißt es in einer Pressemitteilung der DB. Für einen reibungslosen Zugverkehr in der Grenzregion zwischen Haltingen, Weil am Rhein und Basel baut die DB seit Anfang des Jahres die Infrastruktur am Bahnhof Weil um. Die DB geht nun in die nächste Bauphase über.