Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Lörrach wurde gegen die beiden Tatverdächtigen durch das Amtsgericht Freiburg Untersuchungshaft angeordnet. Die beiden jungen Männer kamen in der Folge in unterschiedliche Justizvollzugsanstalten. Die weiteren Ermittlungen hat das Kriminalkommissariat Lörrach übernommen. Die Behörde sucht Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können. Diese sollen sich mit dem Kriminalkommissariat unter Tel. 07621/ 1760 in Verbindung setzen.