Bahnhofsplatz Zell: Fraktionen machen der Stadt Druck

Sie sprachen über Möglichkeiten der Sanierung: Thomas Kaiser von der SPD, Bürgermeister Peter Palme sowie Martina Hinrichs und Jessica Mörsdorf vom Landratsamt. Foto: Verena Wehrle

Matthias Kiefer, Fraktionssprecher der CDU, machte seinem Ärger Luft über die Veranstaltung der SPD, ohne dass bereits Fakten klar seien. Auch sei er enttäuscht über die Zusammenarbeit. Bernhard Klauser, Fraktionssprecher des Bürgerforums, machte nochmals deutlich, dass es vom Gemeinderat einen Auftrag an die Verwaltung gegeben habe, die Fakten einzuholen. Es sei nicht Aufgabe der Fraktionen, die Information einzuholen, sondern die der Stadt, so Klauser. Thomas Kaiser freute sich über einige neue Erkenntnisse, die man an diesem Abend habe gewinnen können.

Druck machen

Und er machte im Gespräch mit unserer Zeitung deutlich, dass der Abend eben auch dafür gut gewesen sei, der Stadt Druck in der Sache zu machen. Der gemeinsame Antrag der Fraktionen zum weiteren Vorgehen in Sachen Bahnhofsplatz wird am Montag, 23. Juni, im Gemeinderat, 19 Uhr, im Forum behandelt.