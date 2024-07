Bahnreisen: Greenpeace kritisiert fehlende Direktzüge in Europa

Zugreisen dauern und sind teuer

Aktuell könnten Reisende mit dem Zug um 8.00 Uhr morgens in Paris starten und um 21.30 Uhr in Kopenhagen ankommen. "Aber Sie müssen in Köln und Hamburg zweimal umsteigen und riskieren, zweimal Ihren Anschlusszug zu verpassen", so die Autoren. Zumal sei der Preisunterschied zum Luftverkehr immens. Nur mit sehr viel Glück koste das Bahn-Ticket weniger als 300 Euro. Gleichzeitig verkehrten fünf Fluggesellschaften täglich zwischen Paris und Kopenhagen. Die Preise dort würden bei 14,99 Euro beginnen.