Bahnstreik: GDL-Chef Weselsky: Kein Grund für Rückkehr zu Verhandlungen

Handball, Landesliga Den Abwärtstrend endlich stoppen

An diesem Wochenende sind alle drei Herrenteams in der Handball-Landesliga im Einsatz. Vor allem für die HSG Dreiland und den HSV Schopfheim gilt es aus der Abwärtsspirale zu kommen. Die SG Maulburg/Steinen will sich im Mittelfeld festsetzen.